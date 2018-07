Sem Bottinelli, Flamengo volta aos treinos na praia

RIO - Depois da goleada sobre o Avaí na estreia, o Flamengo retomou as atividades nesta terça-feira na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sem o argentino Bottinelli, o grupo fez apenas um treino físico sob o comando do preparador Antônio Melo.

Autor de um dos gols do Flamengo na estreia do Brasileirão, o meia Bottinelli foi dispensado da atividade da manhã para resolver problemas particulares na Argentina. Ele deverá estar de volta ao Rio ainda nesta terça para o treino da tarde.

Depois da atividade na praia, os jogadores voltaram a treinar no CT da Vargem Grande, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, no período da tarde. O treinador começará a esboçar o time que entrará em campo no domingo para enfrentar o Bahia, no Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada.