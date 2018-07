Sem Brasil, Conmebol divulga tabela das Eliminatórias

Com exceção da América do Sul, todas as demais Eliminatórias terão seus sorteios realizados na tarde deste sábado, no Rio. Com apenas nove seleções, as eliminatórias da Conmebol são as únicas realizadas em grupo único.

Adversária do Brasil na estreia das eliminatórias das Copas de 2006 e 2010, a Colômbia será a primeira a folgar. Não vai jogar na primeira rodada e só entrará em campo pela primeira vez na segunda rodada, fora de casa, contra a Bolívia.

Campeão da Copa América, o Uruguai enfrenta a Bolívia, em Montevidéu, na primeira rodada. O Peru recebe o Paraguai, enquanto a Argentina joga em casa contra o Chile. Por fim, a Venezuela vai visitar o Equador.

Paraguai e Uruguai, que decidiram a Copa América, se enfrentam logo na segunda rodada, no dia 11 de outubro próximo, em território paraguaio. Depois, se reencontram no dia 22 de março de 2013, desta vez em Montevidéu. Na última rodada, o destaque fica para o clássico entre Uruguai e Argentina, na capital uruguaia.