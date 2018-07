Sem brasileiros, Fifa anuncia arbitragem do Mundial de Clubes A Fifa anunciou nesta terça-feira a lista de árbitros do Mundial de Clubes, que será disputado no Japão, entre os dias 10 e 20 de dezembro. A relação não conta com brasileiros, assim como aconteceu em 2014 da competição internacional, vencida pelo Real Madrid - as duas edições não contam com times brasileiros, o que permite a convocação de juízes e auxiliares do País.