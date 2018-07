Bayern faz 1 a 0 no Hannover e dispara na ponta do Alemão

O Bayern de Munique ficou longe de repetir alguns dos espetáculos que deu nesta temporada, mas conseguiu o resultado positivo diante do Hannover fora de casa, neste sábado. O gol de pênalti de Thomas Müller, no primeiro tempo, definiu o triunfo por 1 a 0 que fez o time bávaro disparar na ponta do Campeonato Alemão.

O resultado levou o Bayern a 46 pontos, agora oito à frente do Borussia Dortmund, que não fez seu dever e caiu por 2 a 1 diante do Colônia, na casa do adversário. O Hannover, por sua vez, segue fazendo campanha ruim e é apenas o 16º colocado, com 14 pontos, na zona do rebaixamento.

O Bayern teve bons momentos no primeiro tempo, mas parecia distraído em campo. Talvez ansioso pela expectativa da definição do futuro do técnico Pep Guardiola, que prometeu anunciar seu destino para a próxima temporada após a partida deste sábado.

Mesmo assim, a equipe até começou bem e teve ótimo momento aos seis minutos, quando Thiago Alcântara recebeu de Vidal, dominou com estilo e bateu quase da pequena área, mas o goleiro Zieler fez defesa espetacular. A resposta do Hannover veio na sequência, aos sete, quando Andersen tentou de cabeça e acertou o travessão.

Mas o primeiro tempo era mesmo de Zieler, que voltou a aparecer aos 30 minutos. Lewandowski recebeu na intermediária, avançou e tocou de esquerda, na trave. O rebote ficou com Thomas Müller, que bateu mascado. O goleiro do Hannover mostrou muito reflexo para tirar com o pé.

O que Zieler não contava era com uma falha grave como a de Schulz, que aos 38 minutos tocou com o braço na bola dentro da área de forma inexplicável. O árbitro deu pênalti, que Müller cobrou com categoria pra garantir o triunfo. Em um fraco segundo tempo, o Bayern só administrou o resultado.

Até porque o Borussia não fez sua parte e viu a distância para o líder aumentar. O time até começou bem e largou na frente aos 18 minutos, com o gol de Sokratis, mas sofreu um "apagão" na reta final do segundo tempo e permitiu a virada. Zoller, aos 38 minutos, e Modeste, já nos acréscimos, garantiram o triunfo ao Colônia.

Ainda neste sábado, o Bayer Leverkusen visitou o Ingolstadt e conseguiu uma importante vitória por 1 a 0. Chicharito Hernández, mais uma vez, foi quem marcou para levar o time aos 27 pontos, na quarta colocação, que hoje lhe daria uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Nas outras partidas já encerradas do dia, o Eintracht Frankfurt recebeu o Werder Bremen e venceu por 2 a 1, de virada, enquanto o Hamburgo recebeu o Augsburg mas caiu por 1 a 0.