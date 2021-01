Sem brilho, Chelsea vence com dificuldades o Fulham pelo Inglês

O Chelsea venceu, neste sábado, o Fulham por 1 a 0, em partida válida pela 19.ª rodada do Campeonato Inglês. No duelo entre dois times de Londres, no Craven Cottage, os visitantes dominaram o adversário, que encontra-se na zona de rebaixamento, mas tiveram dificuldades para superá-lo.

Em um primeiro tempo sem grandes emoções, o Fulham sofreu com a expulsão de Antonee Robinson, após forte entrada em César Azpilicueta, aos 44 minutos. A segunda etapa seguiu com um Chelsea mais ofensivo, porém sem criar grandes chances, especialmente considerando que contava com um jogador a mais.

O lance decisivo da partida veio aos 33 minutos quando Mason Mount conseguiu dar a vitória para o time comandando por Frank Lampard com uma finalização de dentro da grande área, de direita.

Com o placar, o Chelsea chegou aos 29 pontos, se aproximando da briga por vagas nas competições europeias. O Fulham, por sua vez, segue na zona da degola, na 18.ª posição, com 12.

O West Ham venceu, no Estádio Olímpico de Londres, o Burnley por 1 a 0. A partida foi iniciada com ofensiva dos donos da casa, que logo aos 9 minutos balançaram as redes do adversário com gol do atacante Michail Antonio. O resultado alça os time aos 29 pontos e complica o Burnley, que, na 17.ª posição, está com 4 de vantagem para a zona da degola, com 16.

Já o duelo entre Leeds e Brighton, no Elland Road, terminou em 1 a 0 para os visitantes. Com gol de Neal Maupay aos 17 minutos do primeiro tempo, o Brighton conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, contando agora com 17 pontos na 16.ª posição na tabela, enquanto o Leeds se manteve na 12.ª, com 23.