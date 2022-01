Sem brilho dos reforços e com falha de Felipe Melo, Fluminense perde do Bangu

Apenas uma partida fechou a primeira rodada da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca - na noite desta quinta-feira. Mesmo contando com a estreia de seis reforços: Willian Bigode, Nathan, Pineida, Cris Silva, Cano e Felipe Melo, o Fluminense acabou derrotado pelo Bangu, por 1 a 0, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Baggio, contando com um erro defensivo de Felipe Melo, marcou o único gol do jogo. Com o resultado, o Bangu entra no pelotão dos times que venceram na rodada de estreia e estão empatados com três pontos: Vasco, Flamengo e Madureira. Já o Fluminense, não teve muita sorte na reestreia de Abel Braga, e segue zerado na parte debaixo da tabela.

O Bangu começou a partida se arriscando no ataque, mesmo jogando contra o Fluminense. Tanto que depois de algumas tentativas, conseguiu abrir o placar. Aos 13 minutos, depois de uma saída de bola errada da defesa do time tricolor, os visitantes armaram um contra-ataque rápido, Santarém cruzou rasteiro, Renatinho fez o corta-Luz e Baggio apareceu sozinho para completar para o fundo das redes.

Depois do susto, o Fluminense tentou equilibrar a partida, mas só levou perigo aos 37 minutos. Depois de pressionar a saída de bola do adversário, Willian roubou a bola e finalizou firme, mas mandou rente à trave direita. Já o Bangu quase fez o segundo aos 45. Em mais uma jogada rápida, Santarém bateu firme, mas parou em uma grande defesa de Marcos Felipe. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória magra do time visitante.

Na volta do intervalo, Abel Braga sacou Felipe Melo e colocou o time no ataque e a pressão do Fluminense começou logo no primeiro minuto. Aos seis, Luiz Henrique rolou para Nathan que bateu por cima do gol, perdendo uma ótima chances. O próprio atacante teve mais uma chance aos 13, quando aproveitou um cruzamento da esquerda e bateu colocado, mas mandou para fora.

Já aos 32, foi a vez de Fred ter a sua chance de deixar tudo igual no placar. O camisa nove chamou a zaga para dançar, deixou o defensor para trás e chutou firme, mas mandou para fora. Nos últimos minutos, o recém contratado Cano até entrou no lugar de Willian, mas não conseguiu evitar a derrota do Fluminense por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a segunda rodada da Taça Guanabara. Logo às 16h, o Bangu visita o Botafogo, no Engenhão. Um pouco mais tarde, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense visita o Madureira.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 1 BANGU

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo (Luiz Henique), David Braz e Samuel Xavier (Pineida); André, Yago Felipe, Nathan (Martinelli) e Cristiano (Caio Paulista); Willian (Cano) e Fred. Técnico: Abel Braga.

BANGU - Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito (Guilherme Martins) e Baggio; Renatinho, Denilson (Adssson) e Lucas Oliveira; Luís Araújo, Daniel Dias (Igor Miranda) e Santarém (João Vitor). Técnico: Felipe Loureiro.

GOL - Baggio, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Melo (Fluminense) e Eduardo Brito (Bangu).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).