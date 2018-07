Sem brilho, Portugal empata com Cabo Verde em amistoso

A equipe de Portugal, que está no grupo do Brasil, esteve lenta e previsível, o que facilitou a estratégia defensiva de Cabo Verde.

A primeira chance dos anfitriões aconteceu aos 18 minutos, quando um chute de longe de Pedro Mendes forçou uma boa defesa do goleiro.

Portugal, que tem os brasileiros naturalizados Deco, Pepe e Liédson no elenco, melhorou no segundo tempo, com Cristiano Ronaldo, pouco efetivo até então, tendo duas boas chances.

Sem conseguir criar mais perigo, Portugal sofreu ainda um revés com a lesão na coxa do meia Tiago aos 25 minutos da segunda etapa.

Portugal jogará outro amistoso em Covilha, contra Camarões, em 1o de junho, antes de viajar para a África do Sul. Além do Brasil, a equipe enfrentará na primeira fase Coreia do Norte e Costa do Marfim pelo Grupo G.