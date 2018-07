Sem brilho, Vasco bate Americano na estreia no Campeonato Carioca

RIO - Com quase todos seus titulares à disposição, o Vasco viajou a Macaé para enfrentar o Americano como mandante e venceu com razoável facilidade, por 2 a 0. Os nomes de sempre se destacaram, com Dedé mostrando a usual solidez defensiva e qualidades ofensivas. Fagner foi outro que começou 2012 como terminou 2011, com assistência e gol.

Os minutos iniciais, porém, acusaram certa falta de ritmo dos vascaínos. O Americano chegava com mais perigo, mas sem qualidade para finalizar. Fernando Prass apareceu bem em chute forte de Alex, aos 11 minutos.

O Vasco só foi aparecer no ataque aos 28 minutos, em cabeçada de Alecsandro após passe de Fagner. A dupla repetiu a dose aos 32, mas dessa vez conseguiu abrir o placar. Boa bola do lateral para o centroavante, que marcou. Com o controle do ritmo do jogo, os cruzmaltinos ampliaram aos 42 minutos. Dessa vez foi Dedé quem apareceu na intermediária ofensiva para lançar Fagner, que chutou forte, no canto do goleiro Elivélton.

"Esses três primeiros jogos vão ser importantes para recuperar o ritmo de jogo. Ainda precisamos perder um pouco de peso e recuperar condicionamento", comentou Alecsandro na saída para o intervalo.

Com a boa vantagem, os mandantes diminuíram o ritmo de vez. Não houve problemas para o time de São Januário até os 26 minutos, quando Jonathan, que acabara de entrar, foi expulso por agredir Márcio Loyola. Com um a mais, o Americano se lançou o ataque, mas mostrou suas limitações técnicas e a pressão foi infrutífera.

Para quem começou o Estadual do ano passado com quatro derrotas seguidas, o Vasco aceita de bom grado a vitória sem brilho, mas eficiente.

VASCO 2 x 0 AMERICANO

VASCO - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Renato Silva e Thiago Feltri (Max); Fellipe Bastos, Nilton, Chaparro (Jonathan) e Juninho Pernambucano; Diego Souza e Alecsandro. Técnico - Cristóvão Borges.

AMERICANO - Elivélton; Alex, Adalberto, Ricardo Braz e Márcio Loyola; Caetano, Paulo Vitor, Pedro (Tardelly) e Pachola (Marconi); Evandro (Wanderson) e Hugo. Técnico - Moacir Júnior.

Gols - Alecsandro, aos 32, e Fagner, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Rodrigo Nunes de Sá.

Cartão amarelo - Fellipe Bastos, Pachola, Evandro, Pedro.

Cartão vermelho - Jonathan.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).