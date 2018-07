Sem Bruno César, Kleina pode mudar esquema do Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina esperava por um entrosamento rápido do meio de campo do Palmeiras, mas terá que mudar os planos e, provavelmente, a formação tática. A lesão de Bruno César abre uma lacuna no setor em que o treinador terá muitas opções, mas que criariam variações táticas grandes.

Mendieta, Marquinhos Gabriel e Josimar aparecem como os três principais candidatos a ficar com a vaga do jogador, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e pode ficar até um mês fora. A alteração que causaria menos mudanças táticas seria a entrada de Mendieta, mas o paraguaio ainda não conseguiu aproveitar as oportunidades dadas pelo treinador, principalmente quando começa uma partida como titular.

Mesmo assim, ele é quem parece com mais chance de jogar contra o Fluminense, sábado, no Pacaembu. Outra opção mais cautelosa seria Josimar, fazendo a equipe atuar com três volantes, o que daria mais liberdade para Valdivia ajudar Leandro e Alan Kardec no ataque.

Josimar ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol que encantou o treinador nos tempos de Ponte Preta e Internacional com a camisa do Palmeiras, mas conta com muita confiança de Kleina.

Correndo por fora está Marquinhos Gabriel. Kleina já deu indícios de que vê o jogador como substituto de Valdivia ou Leandro, pois apresenta características parecidas com a dupla. O meia foi titular na partida contra o Criciúma, em jogo qu marcou a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, no último domingo, substituindo Leandro, que não estava bem fisicamente.

A definição dos titulares deve acontecer somente na sexta-feira, em atividade que será realizada na Academia de Futebol. Bruno César deve ser o único desfalque. O goleiro Fernando Prass, que deixou o treino na quarta-feira com dores no tornozelo direito, será reavaliado, mas tem boas chances de estar em campo.