Sem Bruno Mendes, Oswaldo confia em Elkeson

RIO - Sem poder contar com Bruno Mendes, que teve seu contrato com o Botafogo rescindo por conta de uma dívida antiga do Guarani, seu ex-time, o técnico Oswaldo de Oliveira vai ter que mais uma vez improvisar para escalar a equipe. Neste domingo, diante do Atlético-MG, no Engenhão, o único atacante do time mais uma vez será o meia Elkeson, que vai atuar improvisado.

"Elkeson é o artilheiro do Botafogo no campeonato, embora não tenha jogado a maioria dos jogos e tenha sido deslocado de outra função. Tem as características exigidas para a nova função. Eu confio no Elkeson e ele vai iniciar a partida", confirma Oswaldo de Oliveira.

O jogador, que atuou em 30 dos 36 jogos do Botafogo no Brasileirão até aqui, não é titular desde o clássico contra o Vasco, dia 19 de outubro. Foi nessa partida que Bruno Mendes entrou no time, fez dois gols, e ganhou de vez a vaga no time.

Com o Botafogo jogando apenas pra cumprir tabela, sem chances de se classificar à Libertadores depois da derrota de domingo passado para o Sport, Oswaldo de Oliveira garante que não deixará ninguém diminuir o ritmo.

"Não posso permitir que ninguém tenha queda de rendimento ou de ânimo. Temos que buscar o tempo todo uma melhor posição. Estou muito otimista com esse time do Botafogo com a continuidade do trabalho", diz o treinador. Na última rodada, a equipe faz clássico contra o Flamengo.

TIME

Os três jogadores do Botafogo que estiveram com a seleção brasileira já estão de volta ao Rio. Eles treinaram normalmente nesta sexta-feira e estão confirmados para pegar o Atlético. A equipe terá: Jefferson, Jadson, Antônio Carlos, Dória e Márcio Azevedo; Gabriel, Fellype Gabriel, Andrezinho, Seedorf e Lodeiro; Elkeson.