Sem Bryan Ruiz e Lucas Veríssimo, Sampaoli relaciona 22 para estreia no Santos

O técnico Jorge Sampaoli divulgou neste sábado a lista de relacionados para o seu primeiro duelo à frente do Santos, o clássico amistoso com o Corinthians, domingo, na arena do rival. O argentino não vai contar com o meia costarriquenho Bryan Ruiz, que está de saída do clube, assim como o zagueiro Lucas Veríssimo, lesionado.

Pouco aproveitado desde a sua chegada no segundo semestre, Bryan Ruiz pediu para deixar o Santos, embora tenha se apresentado para a pré-temporada. Já Lucas Veríssimo até se tratou nas férias, mas ainda não está recuperado de estiramento no ligamento cruzado do joelho direito. E o outro desfalque por lesão é Anderson Ceará.

Já outras ausências são por opção de Sampaoli, o que pode indicar que alguns desses jogadores começam atrás de concorrentes na preferência do técnico argentino. Podem ser os casos de João Paulo, Cleber Reis, Rafael Longuine, Gabriel Calabres e Rodrigão, que não foram relacionados.

Sampaoli também não contará com o jovem Kaio Jorge, de apenas 16 anos, que recentemente assinou o seu primeiro contrato como profissional com o Santos. E Rodrygo, que se prepara com a seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano da categoria.

"Esta partida é muito importante para saber em que nível estamos e, também, para entender o que o professor Sampaoli quer de nós. Estamos nos adaptando aos trabalhos do dele. Será um duelo difícil, e é normal os dois times apresentarem cansaço devido a forte pré-temporada. Mas estamos animados. Essa partida pode nos mostrar onde queremos chegar e o que podemos conseguir neste ano", analisou o atacante Derlis González.

Com 22 jogadores relacionados, Sampaoli deve escalar uma formação em cada tempo no clássico. E a que tende a iniciar o confronto na Arena Corinthians tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González, Felippe Cardoso e Bruno Henrique.

Antes do amistoso deste domingo, que está marcado para as 17h30, os elencos de Santos e Corinthians vão almoçar no CT do clube mandante do clássico em uma ação pela paz. O duelo também valerá o troféu Gylmar dos Santos Neves, que brilhou pelos dois times, ao vencedor.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: Fabián Noguera, Gustavo Henrique, Kaique Rocha e Luiz Felipe.

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Victor Ferraz.

Meio-campistas: Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Guilherme Nunes, Jean Mota e Yuri Lima.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Derlis González, Eduardo Sasha, Felippe Cardoso e Yuri Alberto.