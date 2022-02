Sem Bustos, Santos pega lanterna Novorizontino para voltar a vencer no Paulistão

Depois de anunciar Fabián Bustos como seu novo técnico e vencer na estreia da Copa do Brasil contra o Salgueiro, o Santos ainda tem mais uma pendência com sua torcida para resolver: voltar a vencer pelo Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro perdeu seus últimos dois jogos pelo estadual e enfrentará o lanterna Novorizontino em Santos neste domingo para tentar se recuperar da má fase na competição. O jogo, válido pela nona rodada, terá início às 18h30.

Anunciado pelo Santos nesta sexta-feira, o treinador argentino Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil, ainda não comandará o time à beira do campo, mas já deverá marcar presença na Vila Belmiro para assistir ao jogo pessoalmente.

Novorizontino e Santos se enfrentaram seis vezes pelo Paulistão e o retrospecto é positivo para a equipe do interior, que venceu quatro, empatou um e perdeu uma vez contra o time da baixada santista.

O atacante Ângelo, que marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro, afirmou que, apesar da má fase do Novorizontino, o Santos precisa entrar focado na vitória. O jogador de 17 anos espera um confronto difícil neste domingo.

“Todo jogo para a gente é uma final e quando vestimos essa camisa temos que ganhar, não importa o adversário. É ganhar e ganhar, não tem outro pensamento. Creio que vai ser um duelo difícil, pela situação complicada do adversário. Vestir essa camisa é uma responsabilidade grande e vamos buscar essa vitória”, concluiu Ângelo.

O interino Marcelo Fernandes seguirá no comando da equipe. Madson é desfalque certo para a partida, o jogador sofreu uma lesão muscular no adutor e segue fazendo trabalhos com o departamento médico. O lateral-direito já havia ficado de fora da partida contra o Salgueiro, assim como Auro, reserva da posição e que também segue se recuperando de lesão. Vinícius Balieiro e Marcos Guilherme são opções para atuarem improvisados na função.

Por outro lado, Léo Baptistão, que sentiu desconforto muscular durante treinamento no início da semana, poderá voltar a ser opção no time. O zagueiro Emiliano Velázquez , que se recuperou de lesão e viajou para a última partida, também é um que pode voltar a atuar, além de Felipe Jonathan, que permaneceu em Santos e não esteve no último jogo.

O Novorizontino somou apenas dois pontos em oito jogos no Paulistão, a pior campanha de forma isolada no torneio, e precisa de uma recuperação urgente para evitar o rebaixamento, já que está a cinco pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O novo treinador Allan Aal estreou com derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino na última rodada e buscará seu primeiro triunfo neste domingo contra o Santos. O comandante teve a semana cheia para preparar o time para o jogo.

"Confiança se mantém através do trabalho, para que possamos ir com força total em todos os aspectos para essa partida difícil diante do Santos. A resposta dos atletas vem sendo a melhor possível. É um grupo trabalhador, que se entrega e que gosta de ir à campo. Então a gente vem procurando tirar proveito disso para readquirir essa confiança e seguir nossa caminhada, que ainda depende só de nós", disse o treinador do Novorizontino.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x NOVORIZONTINO

SANTOS - João Paulo, Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Camacho e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Leonardo (Lucas Braga). Técnico: Marcelo Fernandes.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Lucas Ramon, Edson Silva, Bruno Aguiar e Guilherme Lazaroni; Léo Baiano, Barba e Anderson Rosa; Douglas Baggio, Danielzinho e Bruno Silva. Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).