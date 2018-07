Sem Cáceres, Flamengo confirma desfalque de Wallace

Depois de não atuar contra o América-RN e o Santos, Wallace se junta a Cáceres como desfalque para quarta-feira. O volante já não atuaria no meio de semana por ter sido convocado para a seleção paraguaia, mas também sentiu dores na coxa esquerda e, assim, ficará de fora inclusive dos amistosos do seu país contra Coreia do Sul e China.

Com estes dois desfalques, Chicão deve seguir como titular na zaga e Luiz Antonio deve entrar no meio de campo. Se isso se confirmar, o Flamengo enfrenta o Figueirense com: Paulo Victor; Leonardo Moura, Chicão, Samir e João Paulo; Márcio Araújo, Luiz Antonio, Canteros e Everton; Gabriel e Alecsandro.