Sem Camacho, Athletico-PR tenta ampliar bom início contra o Fortaleza

O Athletico-PR não poderia começar o Campeonato Brasileiro de forma mais embalada. A goleada por 4 a 1 sobre o Vasco deu a confiança necessária para o elenco, que conquistou a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. O bom momento indica algum favoritismo ao time de Tiago Nunes para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelão.

"Temos que melhorar a nossa condição de visitante. Matematicamente foi o que nos faltou no ano passado para ter uma campanha melhor no Brasileiro. Tenho confiança que vamos fazer uma campanha boa em casa. É tentar manter um equilíbrio, uma identidade, para decidir bem. Tomara que eu tenha capacidade de escolher bem as nossas estratégias", avaliou o técnico.

A principal baixa do Athletico-PR é Camacho, que machucou a panturrilha na goleada sobre o Vasco e teve de ser substituído ainda no primeiro tempo. Ele deve dar lugar a Wellington. Tiago Nunes lamentou muito a ausência do volante, que, além de titular absoluto, é um dos pilares do time, especialmente pela qualidade na transição para o campo de ataque.

"Confiamos em todos, da mesma maneira. O Camacho vem de uma sequência de jogos e fez toda a pré-temporada. É um momento importante agora, quando teremos a disputa da Recopa, as oitavas da Libertadores, e ninguém quer ficar de fora. Vamos confiar em quem esteja bem", analisou o treinador.