Sem 'camisa 10', Luxemburgo testa Marquinhos na armação

O técnico Vanderlei Luxemburgo tem problemas para escalar a equipe do Cruzeiro que vai enfrentar o Vasco, neste sábado à noite, em São Januário. Isso porque o treinador não tem no elenco nenhum armador para jogar pelo meio, um "camisa 10". Nesta quarta-feira, ele testou o meia-atacante Marquinhos jogando por ali.

Na atividade da tarde na Toca da Raposa, Marquinhos atuou centralizado pelo meio, com o garoto Allano, recém-promovido das categorias de base, jogando aberto na direita e Willian pela esquerda. Leandro Damião foi mantido como o centroavante do time.

O titular De Arrascaeda está com a seleção uruguaia que vai disputar a Copa América, enquanto Gabriel Xavier, reserva direto, está machucado. O treinador poderia também utilizar Alisson, mas o meia também sofreu lesão.

Na zaga, Paulo André entrou no lugar de Bruno Rodrigo, poupado dos treinos por conta de dores no ombro. Luxemburgo escalou o Cruzeiro com: Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Pará; Charles, Willians, Allano, Marquinhos e Willian; Leandro Damião.