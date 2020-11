Sem capitão, Bragantino recebe Bahia em busca da segunda vitória seguida

Animado depois de ter conseguido a sua primeira vitória fora de casa - 2 a 1 sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro -, o Red Bull Bragantino recebe o Bahia nesta sexta-feira, às 20 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na luta contra o rebaixamento, com 23 pontos, o Bragantino busca o segundo triunfo consecutivo, algo que só aconteceu uma vez até agora na competição, quando ganhou de Sport e Goiás no mês passado, ambos em casa.

O técnico Maurício Barbieri espera uma partida complicada, ainda mais que o Bahia vem embalado por quatro vitórias seguidas, mas quer o resultado positivo em casa, onde não ganha há duas rodadas.

"O Bahia é uma equipe qualificada, dirigida por um treinador experiente, mas vamos estar em casa e vamos encarar, mais uma vez, como uma decisão para buscar os três pontos", garantiu o treinador.

Para essa partida, Barbieri não vai contar com o zagueiro e capitão Léo Ortiz, que recebeu o terceiro amarelo contra o Botafogo. Fabrício Bruno é o provável substituto. Ortiz tem sido o jogador mais regular da defesa. Além dele, o treinador também não tem o lateral-esquerdo Weverson, vetado pelo departamento médico depois de sentir um desconforto muscular. Luan Cândido é quem deve assumir a vaga.

Barbieri ainda pode realizar outra mudança. Emprestado pelo São Paulo, o atacante Helinho entrou bem e fez a jogada que originou o pênalti convertido por Claudinho já no final da partida no Engenhão. Ele disputa vaga entre os titulares com Cuello. Oficializado e regularizado, o meia Ramires deve ser opção no banco de reservas.