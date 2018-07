Sem cariocas em mata-matas, Botafogo fará jogo isolado no Brasileirão

Com todos os clubes cariocas eliminados na Copa do Brasil e o Flamengo já fora da disputa da Copa Sul-Americana, não havia previsão de jogos de clubes cariocas na quarta-feira da semana que vem, dia 19. Para atender à grade de programação da Rede Globo, o Botafogo vai fazer um jogo isolado pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Santa Cruz, no Recife.

Pelo calendário do futebol brasileiro de 2016, o meio da semana que vem estava reservado para jogos das competições mata-mata, ou seja, para Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas nenhum carioca foi longe em nenhum dos dois torneios. Com isso, a Globo não tinha jogo de para transmitir para o Rio na quarta.

A solução foi aproveitar que o Botafogo enfrenta o Santa Cruz pela 32.ª rodada e que o clube pernambucano também já caiu na Copa do Brasil e antecipar a partida entre eles. Todos os demais jogos da rodada serão entre sábado (22) e domingo (23).

A não ser que haja mudança na tabela, o Botafogo fica 10 dias sem jogar, porque, pela 33.ª rodada, entra em campo no domingo, contra o Coritiba. A tendência, porém, é que a Globo tente antecipar o jogo de um carioca também nesta rodada.