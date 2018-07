Sem Carleto, Fluminense mira reforços antes de pré-temporada

RIO - Como não vai poder contar com o lateral esquerdo Thiago Carleto em 2013, - o São Paulo já anunciou que conta com o retorno do atleta, emprestado ao clube do Rio - o Fluminense começou a se articular para contratar um novo jogador especialista na posição. Para o ano que vem, o Flu deve fazer contratações pontuais: inicialmente, somente um lateral-direito, um meia e um atacante.

"Carleto não pertence ao Flu. Ele tem uma situação difícil e consequentemente precisaremos buscar uma peça para repor sua saída", disse o diretor executivo Rodrigo Caetano durante palestra no Footecon, fórum internacional de futebol organizador pelo coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira.

"O elenco se reapresenta no próximo dia 3 de janeiro para os exames médicos e viaja no dia 5 para Atibaia, onde fica até 16. A previsão agora é trabalhar com cerca de 32 jogadores. Já conversamos com o Abel sobre quais meninos da base vão subir além dos três ou quatro reforços que vão chegar para compor o elenco", disse o diretor.

Segundo ele, a ideia é fechar as contratações antes da pré-temporada, "mas isso depende de vários fatores". Carleto deve ser a única baixa para o começo de ano. "Não diria que a chance é zero (de mais algum jogador sair), mas todos têm contratos longos em vigência. É claro que qualquer boa proposta que surgir será analisada".