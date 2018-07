Sem Carli e Pimpão, Botafogo atropela o Bangu em jogo-treino no Engenhão

Em jogo-treino realizado no campo anexo do Engenhão, na manhã deste sábado, o Botafogo goleou o Bangu por 6 a 0. Kieza, Luiz Fernando, Leo Valencia, Renatinho, Brenner e João Pedro fizeram os gols da vitórias elástica do time alvinegro.

A atividade foi dividida em três tempos, um de 45 minutos e outros dois de 30. O Botafogo iniciou a partida amistosa com a seguinte formação: Jefferson; Luís Ricardo, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Léo Valencia; Luiz Fernando, Aguirre e Kieza.

O técnico Marcos Paquetá não pôde escalar Rodrigo Pimpão, que sofreu uma entorse no tornozelo em treino desta semana. O zagueiro Joel Carli, que foi liberado para resolver problemas pessoais ao longo da semana, também não atuou, já que treinou apenas na sexta-feira.

A diretoria alvinegra marcou presença e acompanhou o jogo-treino, incluindo o presidente Nelson Mufarrej e o vice-presidente de futebol Gustavo Noronha.

O Botafogo segue sua preparação para o segundo semestre. A primeira partida na volta das competições após a disputa da Copa do Mundo da Rússia será no dia 18, contra o Corinthians, na Arena Corinthians, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.