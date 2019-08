Sem Carli, poupado, e com destaque da base, Botafogo relaciona time contra o Avaí

O Botafogo não contará com um de seus principais jogadores para o confronto diante do Avaí, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores na coxa direita, Joel Carli desfalca a equipe carioca na partida em Santa Catarina.

O zagueiro argentino sente desconforto no músculo posterior, o que o tirou dos últimos dois treinos e, consequentemente, do compromisso na capital catarinense. O jogador passou por exames e não foi detectada lesão. De todo modo, o defensor será poupado pelo técnico Eduardo Barroca. A expectativa é de retorno no próximo dia 11 contra o Athletico-PR.

Com a ausência de Joel Carli, a zaga alvinegra deverá ser formada por Marcelo e Gabriel no jogo contra o Avaí. A partida deste domingo, aliás, marca a primeira convocação de uma jovem promessa botafoguense para um compromisso do time principal.

O atacante Rhuan, de apenas 19 anos, foi relacionado para o confronto. O jogador foi promovido da base na última semana, após bom desempenho pelo time sub-20. Ele se destacou ao marcar 15 gols ao longo da atual temporada.

O Botafogo está no meio da tabela de classificação do Brasileirão - em 11.º lugar, com 16 pontos. A equipe ainda não venceu na competição após a pausa para a Copa América. Já o Avaí vive situação pior: o time catarinense é o lanterna, com apenas 5 pontos.

Confira os jogadores relacionados do Botafogo:

Goleiros - Diego Cavalieri e Gatito Fernández

Defensores - Fernando, Gabriel, Gilson, Jonathan, Kanu, Marcelo Benevenuto e Marcinho

Meio-campistas - Alan Santos, Alex Santana, Cícero, Gustavo Bochecha, Jean, João Paulo e Leo Valencia

Atacantes - Diego Souza, Lucas Campos, Luiz Fernando, Rhuan, Rodrigo Pimpão e Victor Rangel