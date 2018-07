Sem Carlos Alberto, Figueirense quer surpreender o Inter em Florianópolis

O defensor está recuperado de lesão, enquanto que o jogador do meio de campo voltará ao time após ser vetado do clássico contra o Avaí, no domingo passado, por decisão judicial. França protagonizou confusão com a torcida rival por fazer provocações após a vitória do Figueirense que eliminou o Avaí, na segunda fase da Copa do Brasil. O volante chegou a ser ameaçado de morte e precisou deixar a cidade.

Reintegrado ao grupo, após receber multa, ele poderia entrar em campo normalmente no novo clássico, mas uma juíza de Florianópolis decidiu que a sua presença no estádio da Ressacada poderia gerar nova confusão justamente no jogo batizado de "clássico pela paz". Passada a polêmica, França deve ser titular nesta quinta-feira.

Ele vai compor o desfalcado meio de campo, que deve sentir a falta de Carlos Alberto. Maior reforço da equipe para o Brasileirão, o meia sofreu estiramento de grau dois na coxa e deve ficar afastado dos gramados por ao menos duas semanas. Ricardinho e Yago serão os responsáveis pela armação nesta quinta-feira.

Na defesa, sai Marquinhos e entra Thiago Heleno. O capitão do time, autor do gol no empate contra o Avaí, vai cumprir suspensão nesta rodada por ter levado o terceiro cartão amarelo no último domingo. Menos mal para a torcida do Figueirense que ele será substituído pelo experiente Thiago Heleno, recuperado de lesão muscular na coxa direita.

Com estes dois retornos ao time, o Figueirense quer buscar a terceira vitória no Brasileirão para se afastar da zona de rebaixamento e para manter a invencibilidade no Orlando Scarpelli nesta temporada. Com oito pontos, o time catarinense ocupa a 15.ª colocação, apenas uma acima da zona da degola.