Sem Carlos Eduardo, Flamengo treina jogadas individuais

RIO - A manhã de sábado foi de trabalho intenso para o elenco do Flamengo, que treinou no CT do clube em Vargem Grande, exceto o atacante Carlos Eduardo, poupado da atividade por estar gripado. Os jogadores trabalharam sob o comando do preparador físico Eduardo Silva.

A principal atividade do dia foi um trabalho em que os jogadores misturavam piques curtos com jogadas individuais, em que o atleta precisava driblar um adversário para conseguir fazer o gol. O treinamento, avaliado como desgastante, foi aprovado pelo meia Gabriel.

"Foi um trabalho de fadiga. Fazíamos um "bate e volta" (corridas rápídas de um cone ao outro) para que já chegássemos cansados ao mano a mano. Isso é muito bom para o fim do jogo porque às vezes chegamos ao final da partida cansados. Serve para a gente se acostumar a pensar mesmo com o cansaço", explicou Gabriel.

O elenco do Flamengo volta a treinar na manhã deste domingo, às 9 horas, no CT do clube. No Campeonato Brasileiro, a equipe, em 14º lugar, volta a entrar em campo no dia 6 de julho, quando receberá o Coritiba em local indefinido. Já na Copa do Brasil, pelo jogo de ida da terceira fase, o time vai enfrentar o ASA em 10 de julho, fora de casa. O time também tem um amistoso marcado para o próximo sábado, em Uberlândia, contra o São Paulo.