Sem Carlos Eduardo, Mano testa Nixon no Flamengo

RIO - O técnico Mano Menezes comandou na manhã deste domingo um coletivo e manteve a base das últimas atividades do Flamengo, repetindo o esquema tático 4-3-3. A única novidade entre os titulares no treinamento, realizado no CT do clube em Vargem Grande, foi o atacante Nixon.

Ele ocupou a vaga de Carlos Eduardo, que voltou a ficar fora do treinamento do Flamengo por estar gripado. Assim, o time foi escalado por Mano com a seguinte formação: Felipe; Léo Moura, González, Wallace e João Paulo; Cáceres, Elias e Gabriel; Nixon, Paulinho e Marcelo Moreno. Durante o trabalho, todas as jogadas precisavam terminar em cruzamento para a área. No momento da finalização, Mano não permitia que os jogadores dominassem a bola.

Antes do coletivo, os jogadores fizeram um treinamento técnico, em que eles precisavam trocar passes entre eles, podendo dar apenas três toques consecutivos na bola. Para encerrar o dia de trabalho, os jogadores trabalharam finalizações a gol.

Apesar de estar gripado, Carlos Eduardo viajará nesta noite com o grupo para Pinheiral, no interior do Rio, onde o Flamengo vai acelerar a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Os jogadores ficaram até sexta-feira em Pinheiral. No dia seguinte, o time vai enfrentar o São Paulo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

No Campeonato Brasileiro, a equipe, em 14º lugar, volta a entrar em campo no dia 6 de julho, quando receberá o Coritiba em local indefinido. Já na Copa do Brasil, pelo jogo de ida da terceira fase, o time vai enfrentar o ASA em 10 de julho, fora de casa.