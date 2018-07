Sem Casemiro, interino repete escalação no São Paulo

Será a primeira vez neste Campeonato Brasileiro que o São Paulo repetirá a escalação. Com exceção de Casemiro, o time do treino foi o mesmo do último jogo, com Rogério Ceni; Jean, Xandão, Rhodolfo e Juan; Carlinhos, Rodrigo Souto, Wellington e Rivaldo; Marlos e Dagoberto.

O volante voltará ao time no sábado, na véspera da partida contra o Inter, ao ser liberado pela seleção Sub-20, que se prepara no Rio para o Mundial da Colômbia, no final deste mês. Além de Casemiro, Henrique, Bruno Uvini e Willian estarão à disposição do treinador interino. Depois de enfrentar o Inter, os quatro jogadores voltarão para a seleção.

Desta forma, Milton Cruz terá apenas os desfalques de Lucas, integrado à seleção principal na Copa América, e o lateral Ilsinho, lesionado. O grupo encerrará a preparação para o jogo com o Inter neste sábado, antes de embarcar para Porto Alegre.