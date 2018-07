Sem Cassano, Milan parte em busca de novo atacante

Nesta segunda-feira, a diretoria admitiu o interesse em um antigo conhecido do futebol brasileiro: o atacante argentino Maxi Lopez, que joga atualmente pelo Catania, também da Itália, e já passou pelo Grêmio em 2009. Diretor executivo do clube, Adriano Galliani elogiou o jogador.

"Sem dúvida traremos um novo atacante e, sim, acho que Maxi Lopez está à altura do Milan, assim como acho que todos os atacantes de Real Madrid e Barcelona estão. Há muitos bons atacantes na Europa", declarou Galliani. A ideia do Milan é de contar com o argentino por empréstimo a partir do início de 2012, com possibilidade de compra ao final do vínculo.

Ainda nesta segunda-feira, Galliani aproveitou para desmentir o interesse na contratação do atacante Alessandro Del Piero, grande ídolo da Juventus. A equipe de Turim já avisou que o jogador não permanecerá no elenco a partir da próxima temporada. Assim, foi levantada a possibilidade de o Milan fazer uma proposta pelo veterano de 36 anos, o que foi negado.

Outra possibilidade levantada nos últimos dias pela imprensa italiana foi a contratação do brasileiro Leandro Damião, destaque do Internacional com 39 gols nesta temporada. Maior artilheiro do futebol brasileiro no ano, ele teria despertado o interesse do Milan, mas os italianos ainda estariam reticentes quanto ao valor pedido pelo clube gaúcho, de cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões).

Assim, o clube italiano segue em busca de um substituto para Cassano, que foi operado na última sexta-feira, em Milão. Ele sofreu um AVC isquêmico quando voltava para a cidade, após uma vitória diante da Roma, fruto de uma deformidade em seu coração, que foi corrigida com o procedimento cirúrgico.

O afastamento do jogador se tornou um problema também para a seleção italiana. Presença constante nas convocações do técnico Cesare Prandelli, Cassano se juntará ao também atacante Giuseppe Rossi como desfalque nos próximos meses. Rossi sofreu uma grave lesão no joelho direito, no final de setembro, e deve ficar mais cinco meses fora de combate.