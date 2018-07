Tite arma time misto do Corinthians para pegar o Sport em Pernambuco

O Corinthians terá um time misto para enfrentar o Sport, neste domingo, na Arena Pernambuco, em seu segundo compromisso depois de confirmar o título brasileiro. Dentre os jogadores que foram titulares na campanha do hexa, apenas Gil, Jadson e Vagner Love vão começar jogando na partida valida pela 37.ª e penúltima rodada do Brasileirão.

Cássio, titular diante do São Paulo, no domingo passado, está gripado e nem viaja até Recife. Outro desfalque por problemas clínicos é o lateral-esquerdo Guilherme Arana. De acordo com o Corinthians, o garoto teve de realizar uma pequena cirurgia no Hospital São Luiz para retirar um abcesso (acúmulo de pus) na coxa direita.

O técnico Tite não faz mistério e divulgou após o treino deste sábado que o Corinthians terá escalado com: Walter; Fagner, Edu Dracena, Gil e Uendel; Cristian; Romero, Bruno Henrique, Rodriguinho e Jadson; Vagner Love.

Se para o Corinthians o jogo não vale nada além da busca por uma campanha ainda mais expressiva no torneio, o Sport segue sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe tem 53 pontos, contra 56 do São Paulo, o quarto colocado.