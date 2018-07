Sem Cazares, Carlos Eduardo ganha chance no Atlético-MG e promete aproveitar Sem o equatoriano Cazares, afastado por causa de uma grave lesão, deverá ser Carlos Eduardo o principal responsável pela função criativa no meio-de-campo do Atlético Mineiro no duelo com o Coritiba, na próxima segunda-feira, no Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante, que ficou afastado do time por um problema muscular, promete aproveitar a chance para se firmar na equipe e ganhar a confiança do técnico Marcelo Oliveira para os compromissos seguintes.