Sem Ceni, Muricy escalará time misto contra o Sport

O São Paulo que enfrentará o Sport neste domingo pela última rodada do Campeonato Brasileiro será bastante diferente daquele que o torcedor se acostumou a acompanhar na competição. Já em ritmo de férias, Muricy Ramalho afirmou que poupará a maioria dos titulares para o compromisso e dará chance a jogadores que tiveram poucas oportunidades.

Duas ausências já estão confirmadas: Rogério Ceni e Kaká sequer viajam com o grupo e entram em férias neste sábado logo após o último treino da equipe. Desta forma, o meia não defende mais o São Paulo antes de se transferir para o Orlando City.

"Por mais que esse jogo não tenha uma importância em termos de pontos, vale porque é o São Paulo em campo e tenho que fazer observações. Por isso não levaremos todos, mas a maioria estará lá. Vão os que acham que a gente acredita que precisam ter uma oportunidade", explicou Muricy, que reagiu com bom humor quando anunciou o "veto" a Rogério. "Para esse eu nem vou falar nada, senão vai querer jogar. Não estará na lista, não entra no avião", brincou.

Desta forma, o treinador dará uma última chance para que jogadores pouco aproveitados mostrem serviço antes do fim do ano e aumentem as chances de fazer parte do grupo do ano que vem. Alguns nomes como Osvaldo, Ademilson e Luis Ricardo são cotados para deixar o clube no ano que vem.

O possível São Paulo para encarar o Sport terá Denis; Auro, Rafael Toloi, Edson Silva e Reinaldo; Souza, Denilson, Maicon (que voltou a treinar após se recuperar de lesão no joelho) e Michel Bastos; Alan Kardec e Luis Fabiano.