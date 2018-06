Sem censura, Lula poderá falar de política como comentarista da Copa

O jornalista José Trajano garante que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, terá liberdade total como comentarista da Copa do Mundo da Rússia. Inclusive, o petista, preso há dois meses em Curitiba, poderá falar de política, caso entenda ser necessário ou queira fazer alguma relação com o futebol. O político vai escrever cartas com opinião sobre os jogos do Mundial de 2018 e a estreia será na segunda-feira.

"Combinamos dele falar sobre a Copa do Mundo, mas quem sou eu para censurar o presidente? Ele pode falar do que quiser, como um colunista que o jornal contrata", disse Trajano, em entrevista ao Estado.

Experiente, o jornalista contou que partiu dele a ideia de convidar Lula para participar do programa. "Me deu um estalo. Ele gosta de ver e falar sobre futebol e é corintiano fanático. Foi uma ousadia jornalística. Fiz meus contatos e consegui fazer com que a ideia chegasse até ele. Fiquei inseguro dele recusar, mas deu tudo certo", contou, orgulho, um dos fundadores do canal ESPN.

Amigo de Lula, Trajano acredita que a novidade será benéfica para o ex-presidente ganhar um novo ânimo. "Foi uma maneira de colocá-lo em evidência novamente. Ele gostaria de estar lá, mas não pode. É uma oportunidade dele se preocupar com outras coisas. Ele tem televisão para assistir aos jogos, então poderá expressar seu sentimento sobre a Copa".

Inicialmente, Lula escreverá um texto por semana, que será exibido às segundas-feiras. Mas Trajano acredita que o ex-presidente irá se animar e escrever mais. A coluna será lida por uma outra pessoa.

Lula participará do programa de Trajano na TVT, uma afiliada da TV Brasil, uma rede de televisão pública brasileira pertencente à Empresa Brasil de Comunicação. A estreia do ex-presidente como comentarista de futebol na Copa do Mundo será na segunda-feira, dia 18, um dia depois de o Brasil fazer sua estreia na competição da Rússia. O "Papo com José Trajano" vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h, na TVT e com transmissão também pela Rádio Brasil Atual.

No último mês de abril, Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro no caso da compra de um tríplex no Guarujá. Mesmo ainda preso, ele pretende se candidatar à presidência da República. No entanto, poderá ser barrado pela Lei da Ficha Limpa.