Sem chance de ir à Copa, Taiti vence nas Eliminatórias

O Taiti anulou suas chances de entrar no Mundial por causa da fraca campanha no início da terceira fase das Eliminatórias. O time perdeu as quatro primeiras partidas e só conseguiu somar seus primeiros pontos com esta vitória sobre Ilhas Salomão.

Assim, soma apenas três pontos e está distante da Nova Caledônia, com 9, e da Nova Zelândia, com 15. Com aproveitamento de 100% nesta fase, os neozelandeses garantiram a vaga na repescagem na sexta-feira em vitória sobre a Nova Caledônia. A equipe vai enfrentar um representante da Concacaf para definir quem vem ao Brasil no ano que vem.

Neste sábado, a seleção do Taiti contou com o apoio da torcida para superar Ilhas Salomão sem maiores dificuldades. Os gols da partida foram marcados por Hue, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Vallar, aos 37 da segunda etapa.

A equipe taitiana encerrará sua participação nas Eliminatórias na terça-feira, em partida contra a Nova Caledônia, fora de casa.