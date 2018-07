Sem chance de queda, Criciúma fica no 0 a 0 com o rebaixado Náutico

Com um time já rebaixado à terceira divisão do Campeonato Brasileiro e outro com a permanência na Série B confirmada, Criciúma e Náutico empataram sem gols na noite desta terça-feira, no Estádio Heriberto Hülse, pela 36.ª rodada.

O Criciúma, sem possibilidade de rebaixamento, tem 47 pontos, no meio da tabela de classificação. O Náutico, que já não vence há três rodadas, tem apenas 32 pontos, em 36 partidas disputadas, e disputará a terceira divisão em 2018.

Mesmo rebaixado, o visitante começou o jogo em cima do Criciúma. Logo aos três minutos, Cal Rodrigues lançou para Aislan. Na pequena área, o zagueiro chutou por cima do gol. A resposta veio com João Henrique, que recebeu de Alex Maranhão e exigiu uma grande defesa de Busatto.

Sem muita pretensão, os dois times optaram por jogar de forma defensiva, sem ameaçar o gol adversário. O time catarinense foi se soltar apenas nos minutos finais. Lucão achou Alex Maranhão na entrada da área. Ele girou o corpo e fez o arremate, mas à esquerda de Busatto.

O panorama do segundo tempo não mudou muito. Com muita afobação e passes errados, o chamado "jogo feio" sobressaia. A primeira boa chance da etapa final foi sair aos 23 minutos. Em cobrança de falta, Jobson acertou o travessão.

O Náutico acordou o Criciúma, que foi para cima. Andrew colocou a bola para a área, viu Rafael Ribeiro não alcançar e Lucão ficar com ela. O atacante isolou, desperdiçando uma grande oportunidade de fazer 1 a 0. Na sequência, foi a vez de Alex Maranhão ameaçar. Ele soltou o pé para defesa de Busatto. O goleiro largou nos pés de Andrew, que chutou em cima da defesa adversária.

Os minutos finais foram de equilíbrio. O Criciúma tentava colocar a bola no chão, sem pressa para subir ao ataque. Já o Náutico apostava nas jogadas de velocidade, mas também sem sucesso.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Vila Nova no sábado, às 17h30, em Recife. No mesmo dia, às 19h30, o Criciúma recebe o Ceará no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 0 NÁUTICO

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto (Ricardinho), Douglas Moreira, Alex Maranhão (Kalil); Caio Rangel (Andrew), Lucão e João Henrique. Técnico: Beto Campos.

NÁUTICO - Busatto; Rafael Ribeiro, Aislan e Léo Carioca; Leilson (Amaral), Jobson, Renan Paulino, Cal Rodrigues (Luiz Henrique), Dico (Iago) e Henrique Ávila; Gerônimo. Técnico: Roberto Fernandes.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

CARTÕES AMARELOS - Diego Giaretta e Raphael Silva (Criciúma); Renan Paulino (Náutico).

RENDA - R$ 23.210,00.

PÚBLICO - 1.465 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).