Sem chance de título e com vaga na Libertadores, Odair pode fazer testes no Inter

Fora da disputa pelo título brasileiro, mas com vaga garantida na Libertadores. Diante deste panorama, o técnico Odair Hellmann pode utilizar os dois últimos jogos da competição nacional para fazer alguns testes na equipe do Internacional.

Um deles pode ser na lateral esquerda. O técnico observou com bastante atenção a atividade desta quinta-feira em campo reduzido, realizada pelos reservas, e ao final teve uma longa conversa com Uendel, que poderá compor a equipe que vai enfrentar o Fluminense, domingo, às 19 horas, no Beira-Rio.

Outra novidade no time poderá ser a presença de Gabriel Dias, recuperado de lesão muscular na coxa direita. Liberado pelo departamento médico, o volante participou normalmente do treinamento.

Gabriel Dias pode ficar com a vaga de Rodrigo Dourado, que levou uma pancada na perna direita na derrota diante do Atlético-MG, quarta-feira à noite.

Uma escalação provável do Internacional para enfrentar o Fluminense: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Gabriel Dias ou Charles), Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick (Camilo); Leandro Damião.

O Inter é terceiro colocado no Brasileirão, com 65 pontos e está a quatro do vice-líder, Flamengo, com 69. O elenco colorado volta a treinar nesta sexta-feira.