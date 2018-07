Sem chance de título, Grêmio torce para o Fluminense O empate por 0 a 0 com o Coritiba, sábado, no Estádio Olímpico, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, sepultou as esperanças do Grêmio de conquistar o título nacional. Preocupado em ver a equipe terminar o torneio em segundo lugar, o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que vai torcer para o Fluminense superar o Atlético Mineiro neste domingo em Belo Horizonte. "Para nós, o ideal, é que o Fluminense vença o Atlético-MG", disse.