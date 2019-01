Sem chance de título, São Paulo testa variações em duelo com o Ajax

Já sem chance de conquistar a Florida Cup, o São Paulo encara neste sábado o Ajax, da Holanda, às 16h (de Brasília), no Orlando City Stadium, nos EUA. A tendência é que o técnico André Jardine teste formações diferentes das utilizadas na derrota de quinta-feira para o Eintracht Frankfurt-ALE, por 2 a 1.

No primeiro tempo da estreia, o treinador levou a campo o que seria uma escalação titular, com as presenças dos estreantes Tiago Volpi, Hernanes e Pablo. O time foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Depois, na etapa final, com Diego Souza e Nenê em campo, os brasileiros chegaram a empatar o jogo e dominaram as ações, apesar do gol contra de Igor Vinícius que decretou a derrota.

É possível, por exemplo, que Liziero ganhe uma vaga entre os titulares no lugar de Hudson ou Jucilei, e Hernanes seja poupado, já que vem de temporada na China na qual pouco atuou (só jogou 14 vezes em 2018). Nenê pinta como candidato a herdar o posto do Profeta.

Após encerrar sua participação na Florida Cup, a delegação tricolor deve retornar ao Brasil no dia 15. Quatro dias depois, tem a estreia no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Peres (Igor Vinícius), Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves) e Reinaldo; Hudson, Jucilei (Liziero) e Hernanes (Nenê); Helinho, Pablo (Diego Souza) e Everton. Técnico: André Jardine.

AJAX: Lamprou; Kristensen, Schuurs (Veltman), Magallán e Sinkgraven (Bakker); Eiting (Jensen), Gravenberch (De Witt) e Labyad; David Neres (Ekkelenkamp), Huntelaar (Traore) e Cerny (Lang). Técnico: Erik tem Hag.

LOCAL: Orlando City Stadium, nos EUA.

HORÁRIO: 16h (de Brasília).

TV: Band e SporTV.