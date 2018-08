Sem chances com Lopetegui, Real Madrid empresta promessa norueguesa ao Vitesse

Não será nesta temporada que o meia norueguês Martin Odegaard jogará pelo Real Madrid. O clube espanhol anunciou nesta terça-feira que o jogador de 19 anos foi emprestado ao Vitesse, time da primeira divisão da Holanda, em contrato válido até o dia 30 de junho de 2019.

Martin Odegaard é um promessa do futebol norueguês que o Real Madrid foi buscar em janeiro de 2015, quando tinha apenas 16 anos, junto ao Stromsgodset. Na época, a equipe espanhola era comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que o dirigiu em alguns treinamentos com o elenco profissional, mas preferiu o mandar para o time B, que é chamado de Real Madrid Castilla.

Passados dois anos, o meia não se firmou, apesar de ter entrado uma vez em campo entre os profissionais já sob o comando do técnico francês Zinedine Zidane, e foi emprestado ao Heerenveen, também da Holanda, em contrato que foi encerrado ao final da última temporada - fez apenas dois gols em 26 partidas.

Em julho, Martin Odegaard participou da pré-temporada do Real Madrid, nos Estados Unidos, mas não encantou o técnico Julen Lopetegui, contratado em junho passado. O contrato dele com o clube espanhol é válido até 30 de junho de 2021.

Outro jogador jovem do Real Madrid é o brasileiro Vinicius Júnior, ex-Flamengo, que ainda busca o seu espaço. Até o momento, ele não foi utilizado por Julen Lopetegui em jogos oficiais. Ficou no banco de reservas contra o Atlético de Madrid, pela decisão da Supercopa da Europa, e contra o Getafe, na estreia pelo Campeonato Espanhol.