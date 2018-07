Sem chances de acesso na Série A2, Portuguesa demite Ricardinho

A diretoria da Portuguesa anunciou, nesta segunda-feira, a demissão do técnico Ricardinho. A equipe é apenas a 13.ª colocada, com 20 pontos, não tem chances de acesso, e agora briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2. A equipe tem apenas três pontos da zona do descenso.

A saída do treinador está diretamente ligada à falta de resultados positivos. No último domingo, por exemplo, o time perdeu para o Rio Branco por 2 a 0, em pleno Canindé, resultado que o deixou fora da briga pelo acesso à Série A1. A derrota deixou a equipe sob risco de rebaixamento.

A Portuguesa não vence há cinco jogos, sendo três derrotas consecutivas. Antes do Rio Branco já havia perdido para São Caetano, por 2 a 1, também no Canindé, e para o Batatais, por 3 a 0, fora de casa. Campanha abaixo do esperado para um time que almejava ao menos a classificação à próxima fase do Estadual.

Ricardinho dirigiu a Portuguesa em 11 partidas. Foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. "O clube passa por um momento de mudanças diretivas e as partes entenderam que a melhor decisão a ser tomada era pelo término deste compromisso profissional", anunciou o clube em seu site oficial.

Para as duas últimas rodadas da primeira fase, o time será dirigido por Anderson Beraldo, técnico do sub-20. A Portuguesa enfrentará o Votuporanguense, na quarta-feira, fora de casa, e depois encerra sua participação diante do já rebaixado Atlético Sorocaba, domingo, na capital.