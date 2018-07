Sem chances na Série B, Ceará não renovará com Sérgio Soares para 2017

A derrota do fim de semana para o Vila Nova dentro de casa, na Arena Castelão por 3 a 2, encerrou a temporada do Ceará, que não tem mais chances de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante disso, o clube acertou a rescisão com o gerente de futebol Carlos Kila e comunicou que não manterá o técnico Sérgio Soares para a próxima temporada. Ele ficará a frente do elenco por mais dois jogos, encerrando o ano contra Paraná e Vasco.

Os dois chegaram ao Ceará no início da competição, ainda em abril, com a promessa de levar o clube de volta à primeira divisão nacional. Mas, com o passar dos jogos, o elenco foi caindo de produção e chegou a ficar 11 jogos consecutivos sem vencer, beirando a zona de rebaixamento.

Neste período o técnico foi alvo de críticas da imprensa e da torcida, mas acabou bancado pelo presidente Robinson de Castro. Quando reencontrou a boa fase já era tarde: o G4 estava distante demais. A saída do técnico, agora, foi considerada tardia pela torcida

Sérgio Soares disputou um regular Paulistão pelo São Bernardo e chegou à capital cearense após o Ceará ser eliminado no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. De lá pra cá foram 17 vitórias, 12 empates e ainda 12 derrotas, com um aproveitamento de apenas 51,2% dos pontos disputados pelo clube.