Sem cinco titulares, Tite começa a preparar Corinthians para pegar o Vitória

SÃO PAULO - O técnico Tite começou a esboçar nesta quarta-feira a equipe que vai enfrentar o Vitória no próximo domingo, às 17 horas em Salvador, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa da vitória para seguir dependendo apenas de suas próprias forças na luta pelo título da competição.

Sem Elias e Jucilei, que estão com a seleção brasileira, e William, que foi poupado, mas não preocupa, o comandante realizou um treino coletivo com cerca de uma hora de duração no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. Edu, Paulinho e Leandro Castán entraram nas vagas dos ausentes. Danilo e Jorge Henrique também treinaram entre os titulares - Bruno César e Dentinho estão suspensos e não jogam na Bahia.

O time titular mostrou boa movimentação diante dos reservas e ganhou com tranquilidade o coletivo por 4 a 0. Edu aproveitou bem a oportunidade e fez dois gols. Paulinho e Ronaldo completaram o placar.

Caso ninguém se machuque nesta semana, Tite deve escalar no próximo domingo a seguinte equipe: Júlio César; Alessandro, William, Chicão e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo; Jorge Henrique e Ronaldo.

Desgaste físico. Um forte calor é esperado para o confronto de domingo em Salvador. No entanto, o departamento médico do Corinthians está confiante que o time conseguirá superar o desgaste.

As maiores preocupações seriam Jorge Henrique, que acaba de voltar de lesão, e Ronaldo, que completará sua sétima partida seguida diante do Vitória - no clube do Parque São Jorge, ele só atingiu esta sequência uma vez, entre junho e julho de 2009.

"O Jorge Henrique está preparado para aguentar os 90 minutos... E o Ronaldo a ideia é que ele jogue todas as partidas completas nesta reta final do Brasileirão", declarou Bruno Mazziotti, chefe do departamento médico do Corinthians.