Sem cirurgia, Emerson desfalca Corinthians por um mês

Ele sofreu uma pancada no tornozelo aos 19 minutos do empate por 1 a 1 com a Portuguesa, no último sábado, mas o impacto causou a lesão no joelho. Ele ficará de três a quatro semanas afastado e deve voltar a defender o Corinthians nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Com isso, o atacante não será problema para o Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, no Japão.

Além de Emerson, Tite não poderá contar com Fábio Santos, Alessandro e Ralf para a partida diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio do Melão. Os três serão poupados pela comissão técnica, que tem como planejamento deixar os jogadores mais desgastados de fora de algumas partidas do Brasileirão, já pensando no Mundial.

O Corinthians ainda pode ter mais duas baixas para a partida. O meia Danilo e o atacante Jorge Henrique ainda se recuperam de lesões e são dúvidas. O mais provável é que Danilo volte a atuar somente no sábado, contra o Bahia, em casa, enquanto Jorge Henrique tem mais chances de jogar na quarta-feira.

O elenco corintiano se reapresentou na manhã desta segunda. Os jogadores reservas treinaram com bola, enquanto os titulares apenas fizeram um trabalho de recuperação. Com 43 pontos, o time paulista é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro.