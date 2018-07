Sem clássicos estaduais, quartas de final da Copa do Brasil são definidas

A CBF sorteou nesta segunda-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e definiu que esta fase não terá nenhum clássico estadual. E os confrontos serão Atlético Mineiro x Botafogo, Flamengo x Santos, Atlético Paranaense x Grêmio e Palmeiras x Cruzeiro.

O Atlético-MG vai encarar um conhecido algoz na Copa do Brasil, pois o Botafogo o eliminou nas edições de 2007, 2008 e 2013 do torneio, sendo que os dois primeiros confrontos ocorreram exatamente nas quartas de final. Em compensação, em 1971, a equipe mineira assegurou o seu único título do Campeonato Brasileiro exatamente em partida contra os cariocas.

O duelo entre Flamengo e Santos também tem história rica, tanto que em 1983 os times se enfrentaram na decisão do Campeonato Brasileiro, quando 155.253 pessoas foram ao Maracanã - um recorde de público na história do torneio - e acompanharam a conquista dos cariocas. Recentemente, em 2011, os times fizeram um duelo histórico na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão, vencido pelo Flamengo por 5 a 4, marcado por golaços e grandes atuações de Ronaldinho Gaúcho e Neymar .

O confronto com o Atlético-PR traz boas lembranças ao Grêmio, afinal, no ano passado, quando conquistou o seu quinto título da Copa do Brasil, superou exatamente o time de Curitiba nas oitavas de final em confronto definido apenas na disputa de pênaltis.

Além disso, Cruzeiro e Palmeiras vão fazer um duelo que definiu as edições de 1996, vencida pelos mineiros, e de 1998, ganha pelos paulistas, da Copa do Brasil. Em 2015, quando o Palmeiras também foi campeão do torneio mata-mata, passou pelo time de Belo Horizonte nas oitavas de final. Em 1998, em outra final, o Palmeiras se deu melhor e levou a taça da Copa Mercosul.

O chaveamento do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil também determinou o caminho que os clubes vão seguir até a decisão. Uma semifinal envolverá os vencedores dos duelos Atlético-MG x Botafogo e Flamengo x Santos. A outra será entre os times que passarem em Atlético-PR x Grêmio e Palmeiras x Cruzeiro.

Santos, Botafogo, Flamengo, Atlético-PR, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG estrearam na Copa do Brasil apenas nas oitavas de final, por estarem participando da Copa Libertadores, e conseguiram avançar às quartas de final. Assim, o único "intruso" nesta etapa do torneio é o Cruzeiro, que iniciou a sua participação na Copa do Brasil logo na primeira fase e passou nas oitavas pela Chapecoense, outro representante do País no torneio continental.

A CBF reservou os meias de semana de 28 de junho e 5 de julho para os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil e os meios de semana de 26 de julho e 9 de agosto para os duelos de volta. O mando de campo desses confrontos serão definidos através de sorteio ainda nesta segunda-feira.