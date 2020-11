Sem Claudinho, Bragantino recebe o Santos para deixar a zona da degola

Eliminado na última quinta-feira da Copa do Brasil pelo Palmeiras, o Red Bull Bragantino foca suas atenções na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time recebe o Santos, às 18h15, no Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada.

Na zona de rebaixamento, com 19 pontos, o Bragantino vinha de três jogos sem derrota no Brasileirão até a última segunda-feira, quando perdeu para o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre.

Contra o Santos, o técnico Maurício Barbieri não vai poder contar com seu principal jogador. O meia Claudinho recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Thonny Anderson aparece como principal candidato a vaga.

"A gente sabe que não pode contar com o Claudinho, mas temos outros jogadores. Vamos analisar com calma o Santos para começar bem o returno do Campeonato Brasileiro", disse o treinador.

Desfalque diante do Palmeiras por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Vasco, o volante Raul volta a ficar à disposição. Ele pode entrar na vaga de Lucas Evangelista. O titular Bruno Tubarão segue afastado após testar positivo para a covid-19.