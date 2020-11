Sem clube, Balotelli treina em time da quarta divisão para manter a forma

O atacante italiano Mario Balotelli precisou recorrer a um time da quarta divisão do seu país para se manter na ativa. Sem clube desde o final do contrato com o Brescia, na temporada passada, o jogador de 30 anos tem feito atividades físicas em um modesto time chamado Franciacorta. A informação foi publicada pelo jornal italiano Bresciaoggi.

Balotelli não tem interesse em assinar contrato com a equipe e só utiliza as instalações para manter a forma física e realizar trabalhos com bola. O atacante escolheu o Franciacorta por ter bons contatos com a equipe. Enquanto cumpre a rotina de atividades, ele aguarda possíveis contatos para assinar acordo com novas equipes.

O sonho de Balotelli é encontrar algum time da primeira divisão italiana. Conhecido pelo estilo polêmico e temperamento explosivo, o atacante chegou a ser um dos jogadores da posição mais renomados do mundo. Pela seleção italiana, ele disputou a Eurocopa de 2012, realizada na Áustria e na Polônia, e a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.