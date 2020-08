Sem clube, Cavani pode voltar ao futebol sul-americano e Atlético-MG sonda o uruguaio

O atacante uruguaio Edinson Cavani pode retornar ao futebol sul-americano. O jogador está sem clube, após o Paris Saint-Germain informar que não pretende renovar o seu contrato e dentre as possibilidades, está um possível retorno ao continente para ele ficar perto da família. O Atlético-MG sondou o jogador recentemente.

A informação, a princípio veiculada pelo GE, diz que o Atlético trata a possibilidade de a negociação ser efetivada como improvável. Isso em decorrência da remuneração do jogador, que seria incompatível com o orçamento do clube mineiro. Seu salário no PSG se aproximava dos 1,5 milhão de euros mensais (R$ 9 milhões).

No entanto, pessoas ligadas a Cavani afirmam que o atleta prezaria por um projeto de carreira e não pelo lado financeiro, por isso o Atlético voltou a sondá-lo. O jogador, de 33 anos, avalia retornar à América do Sul para ficar próximo de sua família, que vive no Uruguai.

O interesse por Cavani não é de exclusividade do Atlético-MG. O Benfica, de Jorge Jesus, também coloca o atacante em sua lista de desejos. Assim como os mineiros, o clube português tem sido protagonista no mercado da bola e já recrutou peças importantes para a temporada 2020/21.

O Atlético, por sua vez, se movimenta bem na busca por reforços. Já contratou Junior Alonso, Bueno, Keno, Mariano, Alan Franco, Marrony e Léo Sena. Na última quarta-feira, a equipe do treinador argentino Jorge Sampaoli venceu o América-MG por 3 a 0 e se classificou para a final do Campeonato Mineiro.

Cavani deu seus primeiros passos no futebol nas categorias de base do Salto FC, sediado na região que faz fronteira entre o Uruguai e a Argentina. Em 2005, ele se mudou par Montevidéu. Foi transferido para o Danubio, clube pelo qual fez seu primeiro jogo como profissional e ergueu sua primeira taça: a do Campeonato Uruguaio. Dois anos depois, ele foi negociado ao Palermo, da Itália, e desde então não regressou ao seu continente.