Livre, Adebayor assina com o Crystal Palace sem custos

O atacante Emanuel Adebayor vai tentar ressuscitar a sua carreira no futebol no Crystal Palace. Nesta terça-feira, o clube londrino anunciou a contratação do jogador togolês, que chega gratuitamente e assinou um contrato curto, válido apenas até o fim da temporada 2015/2016.

Com a contratação de Adebayor, o Crystal Palace tenta aumentar as suas opções para o ataque, ainda mais que a produção ofensiva do time vem sendo baixa, com 24 gols marcados em 23 partidas do Campeonato Inglês.

O Crystal Palace teve um bom início no Campeonato Inglês, mas não vence há seis rodadas e caiu para o 11º lugar. Assim, vai apostar em Adebayor, de 31 anos, que, além do Tottenham, jogou por Arsenal e Manchester City no futebol inglês, tendo marcado 94 gols no torneio nacional, para voltar a vencer.