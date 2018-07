Sem Coates por até 6 meses, Liverpool busca zagueiro O zagueiro Coates desfalcará o Liverpool por boa parte da temporada, depois de sofrer uma ruptura nos ligamentos cruzados anteriores do joelho direito no amistoso do Uruguai contra o Japão, semana passada. Com um nome a menos para os próximos seis meses, o técnico da equipe inglesa, Brendan Rodgers, garantiu que a diretoria vai ao mercado buscar um novo defensor.