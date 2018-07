Sem colombianos, Palmeiras vai apostar na volta de Willian diante do Vitória

O técnico Alberto Valentim terá de modificar o ataque do Palmeiras para enfrentar o Vitória, quarta-feira, às 21h45, no Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Miguel Borja foi convocado para defender a seleção colombiana nos amistosos contra Coreia do Sul e China nesta sexta-feira e na terça da semana que vem, respectivamente. Depois de uma sequência de quatro jogos como titular, Borja será desfalque.

Deyverson, expulso no clássico contra o Corinthians, vai cumprir suspensão. Com isso, Willian, artilheiro do time na temporada, deverá ser escalado. O atacante ficou fora dos últimos quatro jogos devido a uma lesão na coxa esquerda. Ele seria relacionado para a partida com o Corinthians, mas não atingiu os níveis físicos necessários e não foi relacionado.

Valentim terá ainda um desfalque na defesa em Salvador, já que o zagueiro Yerry Mina, autor do primeiro gol do Palmeiras na derrota por 3 a 2 para o Corinthians no último domingo, no Itaquerão, também foi convocado para os amistosos da seleção colombiana. Seu substituto deverá ser Juninho.

Mina e Borja deverão ficar fora também das partidas contra o Flamengo, no próximo domingo, e Sport, no dia 16, ambas no Allianz Parque, pois o último dos dois amistosos da seleção colombiana será no dia 14 (terça-feira), em solo asiático, e terão de encarar uma longa viagem de volta ao Brasil.