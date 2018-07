Sem concorrência de Kaká, Michel Bastos quer vaga de titular no São Paulo Michel Bastos foi um dos reforços mais eficientes do São Paulo na última temporada, mas ainda assim não conseguiu ser titular indiscutível porque disputava vaga com Kaká. Sem o antigo companheiro, agora no futebol norte-americano, o meia espera finalmente ter a oportunidade de cavar sua vaga na equipe.