Sem concorrentes, Gustavo assume vaga no Corinthians e pede concentração

O centroavante Gustavo terá nova oportunidade como titular no Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, contra o CSA. Ele não terá concorrentes no banco de reservas, já que Vagner Love ficou em São Paulo por causa de dores na coxa direita, e Mauro Boselli terá de cumprir suspensão. Na véspera do duelo em Maceió, Gustavo pediu concentração para o Corinthians voltar a vencer após seis jogos.

"Em toda partida entramos para buscar os três pontos. A pressão que levamos é de todos os jogos. Sabemos que não estamos fazendo grandes jogos, mas a equipe não está deixando de se dedicar, de correr e buscar o resultado", afirmou.

Gustavo também analisou as difenças entre os três centroavantes do elenco. O técnico Fábio Carille chegou a dizer que o esquema tático da equipe não favorecia Boselli. Gustavo concordou com o treinador.

"É porque temos centroavantes de características diferentes. Com o Boselli, a bola precisa chegar mais, é um cara definidor. Eu e o Love somos dois centroavantes com caracteríscitas diferentes, que buscam o jogo e eles (meias) podem colocar a bola no espaço vazio", disse.

O elenco do Corinthians chegou a Maceió na noite de segunda-feira e foi recepcionado por dezenas de torcedores no aeroporto. Nas redes sociais, os jogadores receberam críticas pode não terem dado muita atenção aos torcedores. Gustavo não concordou e disse esperar grande festa no Estádio Rei Pelé.

"Sem dúvida alguma ficamos muito felizes com a recepção dos torcedores. Vamos correr bastante por eles. Esperamos fazer um grande jogo porque sabemos que eles vão fazer uma grande festa", afirmou o centroavante.

"A gente vem de uma viagem longa e às vezes chega um pouco cansado. Eles nos apoiaram. Muitos acharam que não demos valor, mas demos, sim, até acenamos. Vamos correr por eles", acrescentou.