Sem confirmar time, Felipão leva sete da base para amistoso

Com ampla lista de desfalques, o técnico Luiz Felipe Scolari vai aproveitar o amistoso deste domingo contra o Cascavel, em cidade homônima no Paraná, para testar alguns dos garotos que começaram o ano treinando com a equipe principal do Grêmio.

Sete jovens das categorias de base estão entre os relacionados para a viagem: o lateral Marcelo Hermes, os zagueiro Gabriel Silva e Rafael Thyere, os volantes Araújo e Balbino, o meia Lincoln e o atacante Paulinho.

Dos sete, porém, só Araújo deve começar a partida. Felipão comandou treino tático pela manhã, mas não definiu o time. No início da atividade, deixou Barcos entre os reservas. Depois, o argentino entrou no lugar de Luan e Marcelo Oliveira substituiu Araújo. Fellipe Bastos, que deixou o treino de quinta-feira com dores, treinou normalmente e vai para o jogo.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo em Cascavel com: Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Gabriel Silva, Rhodolfo e Marcelo Hermes; Araújo (Marcelo Oliveira, Fellipe Bastos, Luan e Douglas; Barcos (Everaldo) e Marcelo Moreno.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO GRÊMIO PARA O AMISTOSO:

Goleiros: Marcelo Grohe e Tiago

Laterais: Matías Rodríguez, Galhardo, Marcelo Oliveira e Marcelo Hermes

Zagueiros: Rhodolfo, Gabriel Silva e Rafael Thyere

Volantes: Araújo, Fellipe Bastos e Balbino

Meias: Douglas, Lincoln e Luan

Atacantes: Barcos, Marcelo Moreno, Everaldo, Paulinho e Lucas Coelho