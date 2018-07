Sem confirmar time, Renato comanda último treino do Grêmio antes de ir ao Chile

O Grêmio encerrou neste domingo a preparação em Porto Alegre para o confronto diante do Deportes Iquique, quarta-feira, no Chile, pela Libertadores. O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade tática no CT Luiz Carvalho, a última antes da viagem para Calama na segunda-feira pela manhã.

Renato comandou um trabalho tático em campo reduzido e não deu pistas da escalação que vai a campo na quinta rodada do Grupo 8. Um empate no Chile já será suficiente para garantir a classificação da equipe brasileira para a próxima fase do torneio.

A principal dúvida na escalação é em relação ao substituto de Miller Bolaños, que ficará três semanas afastado após sofrer lesão muscular na coxa diante do Guaraní-PAR, na quinta. Uma das opções para a posição, Fernandinho voltou a treinar no sábado, está em boas condições físicas e viaja com o grupo para Calama.

Além de Bolaños, Renato não poderá contar na quarta com Edílson, Gastón Fernández, Maicon e Beto da Silva, além de Douglas, desfalque de longa data por causa de uma cirurgia no joelho. Por isso, o técnico deve definir a escalação gremista para enfrentar o Deportes Iquique somente na terça, em treino já no Chile.